РИАМО - 29 авг. Столичный футбольный клуб «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче шестого тура чемпионата страны, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Соболев и Самуэль Жиго. У гостей мяч забил Даниил Хлусевич», - говорится в сообщении.

У тульской команды удалили одного из футболистов на 45-й минуте игры. Полузащитник Даниил Лесовой покинул поле из-за второй «желтой» карточки от арбитра.

На сегодняшний день у красно-белых в активе 14 очков, команда вышла на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче столичный «Спартак» проведет игру с ЦСКА.

Тульский «Арсенал» с пятью очками расположился на 11-й строчке турнирной таблицы. В седьмом туре команда сыграет с петербургским «Зенитом».