РИАМО - 29 авг. Фермеры, которые представили свою продукцию на подмосковном фестивале «Сыр. Пир. Мир», рассказали, как начали заниматься сыроварением и о развитии производств, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Когда на отечественном рынке стало не хватать голубого сыра, то бизнесмены Николай Логачев и Дмитрий Якимов решили, что смогут сделать свой качественный продукт. В 2017 году в деревне Соболево Орехово-Зуевского городского округа заработала сыроварня «Альдини», специализирующаяся на изготовлении горгонзолы (голубого сыра с пикантным вкусом).
На сегодняшний день «Альдини» перерабатывает 1 тонну молока ежесуточно, из него получают порядка 100 килограммов высококачественного продукта.
В 2018 и 2019 годах на конкурсе, который проходит в рамках истринского сырного фестиваля, горгонзола от «Альдини» удостоилась звания «Лучший сыр России» в своей категории.
За последнее время ассортимент продуктов сыроварни расширился: появились один из новых сортов – «Стилтон» (английский голубой сыр), несколько видов горгонзолы, а также нежный творожный сыр рикотта с зеленью и чесноком.
Также на фестивале семейное предприятие Любови и Михаила Козыревых «Сад на Истре» представило домашние варенья: яблочно-крыжовенное, черносмородиновое, клубничное с мятой.
Увлекаться садоводством супруги начали десять лет назад, когда стали осваивать участок, который достался от дедушки.
Супруги выращивают ягоды для своего варенья по принципам органического земледелия. Все работы выполняются вручную, пестициды и химические удобрения в производстве не используются.
«Объем производства сыров и сырных продуктов за первое полугодие в регионе составил 29,5 тысяч тонн. Подмосковье меньше чем на 4 тысячи тонн отстает от Алтайского края – лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
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