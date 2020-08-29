РИАМО - 29 авг. Фермеры, которые представили свою продукцию на подмосковном фестивале «Сыр. Пир. Мир», рассказали, как начали заниматься сыроварением и о развитии производств, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Когда на отечественном рынке стало не хватать голубого сыра, то бизнесмены Николай Логачев и Дмитрий Якимов решили, что смогут сделать свой качественный продукт. В 2017 году в деревне Соболево Орехово-Зуевского городского округа заработала сыроварня «Альдини», специализирующаяся на изготовлении горгонзолы (голубого сыра с пикантным вкусом).

«Решено было остановиться именно на этом направлении, поскольку технология производства голубых сыров – одна из самых сложных. Чтобы производить их на высочайшем уровне, нужно серьезно углубиться в профиль», - сказала менеджер по продажам компании Анна Белобородая.

На сегодняшний день «Альдини» перерабатывает 1 тонну молока ежесуточно, из него получают порядка 100 килограммов высококачественного продукта.

В 2018 и 2019 годах на конкурсе, который проходит в рамках истринского сырного фестиваля, горгонзола от «Альдини» удостоилась звания «Лучший сыр России» в своей категории.

За последнее время ассортимент продуктов сыроварни расширился: появились один из новых сортов – «Стилтон» (английский голубой сыр), несколько видов горгонзолы, а также нежный творожный сыр рикотта с зеленью и чесноком.

Также на фестивале семейное предприятие Любови и Михаила Козыревых «Сад на Истре» представило домашние варенья: яблочно-крыжовенное, черносмородиновое, клубничное с мятой.

Увлекаться садоводством супруги начали десять лет назад, когда стали осваивать участок, который достался от дедушки.

«Мы выращиваем смородину, крыжовник, ежевику, малину, клубнику, яблоки, вишню. Для нас сырный фестиваль стал стартом в большое фермерство. Уже участвовали в нем в прошлом году и с радостью будем участвовать в этом», – отметили Козыревы.

Супруги выращивают ягоды для своего варенья по принципам органического земледелия. Все работы выполняются вручную, пестициды и химические удобрения в производстве не используются.

«Объем производства сыров и сырных продуктов за первое полугодие в регионе составил 29,5 тысяч тонн. Подмосковье меньше чем на 4 тысячи тонн отстает от Алтайского края – лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.