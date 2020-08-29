РИАМО - 29 авг. В Подмосковье производят мороженое-роллы, мороженое с сыром, бородинским хлебом и алкоголем, а также мороженое с белыми грибами, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года Московская область стала регионом-лидером по производству мороженого в Центральном федеральном округе РФ. Сейчас в регионе также набирает популярность продукция, сделанная вручную.

«Зимой 2018 года Даниил и Марина из Талдома отдыхали во Вьетнаме и увидели, как там готовят мороженое из кокосовых сливок и свежих фруктов на специальной сковороде. Эффектный процесс приготовления супруги оценили и решили готовить такое же лакомство в Подмосковье. Так начался их семейный бизнес под названием «Кручу фрукты», — говорится в сообщении.

Они сделали более традиционную рецептуру своего мороженого: создали смесь из коровьего молока, сливок и сгущенки – с продуктами от подмосковных производителей. Так была создана основа для мороженого, которое скручивается в ролл. К нему можно добавить практически любую начинку.

«Например, на одном из фестивалей «Сыр. Пир. Мир» мы приготовили мороженое с сыром Олега Сироты. Мы взяли сорт «Губернаторский», измельчили и добавили в нашу основу. Мороженое произвело настоящий фурор, люди по полтора часа стояли за ним в очереди», — рассказал Даниил Хренов.

По его словам, они также производят мороженое с бородинским хлебом и алкоголем.

Попробовать ролл-мороженое от семейного бренда «Кручу фрукты» можно на различных гастрономических фестивалях Подмосковья. Также компания делает его под заказ, предоставляет услуги кейтеринга и готовит свою продукцию на выездах: в ресторанах, на корпоративах и семейных торжествах.

Еще один производитель крафтового мороженого – компания из Догопрудного «Айскейк» - для одного из ресторанов столицы приготовил несладкое мороженое со вкусом базилика. Другой заказчик попросил создать мороженое с белыми грибами, чтобы подавать его с супом. В то же время основу производства составляют все же более привычные варианты. Например, мороженое с ванилью, бельгийским шоколадом или соленой карамелью. Сейчас «Айскейк» выпускает порядка 100 тонн мороженого ежемесячно.

Крафтовое мороженое различных производителей также можно найти на территории музея «Коломенская пастила» в кафе «Вкусные истории». Вдохновение для создания необычных вкусов его авторы черпают в старинных книгах и даже в архивных документах.

«Московская область активно продолжает наращивать объемы производства мороженого. Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тысячи тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время – более 89 тысяч тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит Московская область», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.