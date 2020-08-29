РИАМО – 29 авг. Возведение платной дороги в обход Ногинска и Балашихи может обойтись в 80 миллиардов рублей, это будет нулевой этап трассы Москва – Казань, сообщает ТАСС.

«Балашиха и Ногинск (обход – ред.) будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость - порядка 80 миллиардов (рублей – ред.)», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что этот участок будет очень важным, так как без него трасса Москва – Казань «не поедет».

Хуснуллин добавил, что дорогу будут строить на деньги государства.