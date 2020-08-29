РИАМО - 29 авг. В столице велосипедистам и мотоциклистам напомнили о необходимости применения защитной экипировки и о соблюдении правил дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Госавтоинспекция Москвы проводит профилактическое мероприятие «Вело-мототранспорт», направленное на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих вело- и мототехникой, а также на выявление нарушений данной категорией участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Водителям вело- и мототранспорта напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и применения защитной экипировки.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать владельцев мопедов и мотоциклов в случае, если они будут опасно перемещаться из ряда в ряд на дороге и параллельно ездить с автомобилями в одной полосе.