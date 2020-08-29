РИАМО - 29 авг. Футбольные клубы «Химки» и «Ротор» определились с составами на игру в рамках шестого тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев», - говорится в сообщении.

В стартовом составе волгоградской команды выйдут Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин.

Игра пройдет в Химках. Начнется матч в 20:00.