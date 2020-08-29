РИАМО - 29 авг. Скончавшегося на 91-м году жизни народного артиста СССР Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в столице, сообщает ТАСС.

«Прощание пройдет в среду в театре Ермоловой. Похороны будут на Троекуровском кладбище», - сказал член семьи артиста.

Он уточнил, что у Андреева была ишемическая болезнь сердца. По мнению врачей, у артиста произошел микроинсульт.

Владимир Андреев был главным режиссером Малого театра, театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем театра имени Ермоловой, а с 2012 года был президентом этого театра

Кроме того, артист преподавал в ГИТИС, он был заведующим кафедрой актерского мастерства.