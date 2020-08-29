РИАМО - 29 авг. Пользователи соцсетей скорбят из-за смерти народного артиста СССР Владимира Андреева, они выражают свои соболезнования его родным, близким, ученикам и коллегам.
Андреев скончался на 91-м году жизни. Он работал в театре имени Ермоловой с 1970 года. С 2012 года он был президентом театра.
Многие пользователи были шокированы из-за смерти Андреева: одни поблагодарили его за творчество, другие выразили соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Андреева.
27 августа Андрееву исполнилось 90 лет. Многие отметили, что артист скончался через несколько дней после дня рождения.
«Очень сочувствую родным, близким и коллегам Владимира Алексеевича! Буквально на днях мы поздравляли его с юбилеем! Очень жаль!» — отметила Элиза Масуева.
В комментариях под постом в Facebook ректора ГИТИС Григория Заславского, который сообщил о смерти Владимира Андреева, свое сожаление выразили коллеги и ученики артиста.
Андреев преподавал в ГИТИС, был заведующим кафедрой актерского мастерства.
Ему были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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