РИАМО - 29 авг. Пользователи соцсетей скорбят из-за смерти народного артиста СССР Владимира Андреева, они выражают свои соболезнования его родным, близким, ученикам и коллегам.

Андреев скончался на 91-м году жизни. Он работал в театре имени Ермоловой с 1970 года. С 2012 года он был президентом театра.

«Да, про такого замечательного человека очень трудно сказать «был». Пусть земля ему будет пухом. Держитесь, дорогие ермоловцы, и примите мои искренние соболезнования. И помните, что этот блестящий артист и его великолепное творчество навсегда останутся в наших сердцах», — написала Надя Жукова в комментариях в группе театра имени Ермоловой в «ВКонтакте».

Многие пользователи были шокированы из-за смерти Андреева: одни поблагодарили его за творчество, другие выразили соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Андреева.

27 августа Андрееву исполнилось 90 лет. Многие отметили, что артист скончался через несколько дней после дня рождения.

«Очень сочувствую родным, близким и коллегам Владимира Алексеевича! Буквально на днях мы поздравляли его с юбилеем! Очень жаль!» — отметила Элиза Масуева.

В комментариях под постом в Facebook ректора ГИТИС Григория Заславского, который сообщил о смерти Владимира Андреева, свое сожаление выразили коллеги и ученики артиста.

«Дорогой, любимый Владимир Алексеевич! Ваш бессмертный дух навсегда с нами и во всех ваших учениках! И наша любовь да пребудет с Вами навечно! Земной поклон Вам за все! Скорбим бесконечно! Потеря для культуры невосполнимая! Соболезнования всей российской культуре и родному ГИТИСу», — написала в Facebook Ирина Горюнова.

Андреев преподавал в ГИТИС, был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Ему были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».