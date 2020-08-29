РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В подмосковном Подольске в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» будут вести работу с родителями и детьми из неблагополучных сложных семей, на это выделены средства, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел первый очный прием граждан после режима самоизоляции. Парламентарий совместно со своим помощником Максимом Кругловым провел беседы с подольчанами по вопросам материальной поддержки, психологической помощи, оказании квалифицированной медпомощи в кратчайшие сроки, устройства детей в школу.

«Отдельно хочу остановиться на вопросе, с которым обратилась юная подольчанка в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Девушка хочет вести на территории Подольска работу с родителями из неблагополучных сложных семей. Она хочет создать максимальные условия для поддержки семей с детьми и безопасного детства. Выделил девушке материальные средства из депутатского фонда для осуществления задуманных планов», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович выразил надежду, что у нее все получится и собрался держать этот вопрос на контроле.