РИАМО - 29 авг. Исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко отметила, что на сеансах в рамках акции «Ночь кино» в кинотеатрах залы будут заполнены не более чем наполовину, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы в пятый раз открываем «Ночь кино», она проходит на федеральном уровне, то есть как в Москве, так и более чем в 60 регионах, где открыты кинотеатры. <...> «Ночь кино» - первая акция, которая проходит в условиях ограничений, мы проводим ее со всеми мерами безопасности, с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора», - сказала Максимченко.

Она отметила, что из-за пандемии кинотеатры в стране не работали свыше четырех месяцев, а в некоторых регионах страны они до сих пор не работают.

По ее словам, от кинопроката зависит и кинопроизводство. Поэтому если кинотеатры будут закрыты, то это повлияет на всю индустрию производства фильмов и сериалов.

Она добавила, что на сегодняшний день министерство культуры страны не планирует обращаться в Роспотребнадзор по вопросу повышения заполняемости залов в кинотеатрах.

Мероприятия в рамках данной акции пройдут бесплатно. Показ фильмов по всей стране начнется в 20:00 по местному времени.