РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске «Диктант Победы» можно будет написать 3 сентября на восьми площадках, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Акцию включили в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году. В Московской области она начнется в 13:00 на тысяче площадок. Девиз «Диктанта Победы» – «Знать, чтобы помнить»! Численность вопросов по истории Великой Отечественной войны в тесте увеличили с 20 до 25 за счет добавления регионального компонента.

«В Подольске можно будет написать «Диктанта Победы» на восьми площадках. В том числе в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина, 113/62, Подольском колледже имени Александра Никулина на улице Большая Зеленовская, 54/82, Московском областном колледже информации и технологий на улице Комсомольская, 1, Институте сервисных технологий на улице Красная, 20», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовск на Гривно акцию проведут в ДК «Машиностроитель» на улице Ленина 20, на Весенней - в Климовской детской музыкальной школе на улице Театральная, 6. В микрорайоне Стрелковский - в поселке Быково в СДК «Быково» на улице Школьная, 8. В микрорайоне Львовский - в структурном подразделении на улице Московская, 1.