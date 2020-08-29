РИАМО - 29 авг. Память народного артиста СССР Владимира Андреева, который внес большой вклад в развитие культуры столицы и всей страны, должна быть увековечена, сообщил в субботу РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Андреев скончался на 91-м году жизни. Он работал в театре имени Ермоловой с 1970 года. С 2012 года он был президентом театра.

«Он (Андреев - ред.) очень много сделал для того, чтобы театр Ермоловой был в том состоянии, в каком он есть. Он был человеком, который внес большой вклад в культуру нашей страны, нашего города. Принимал участие во многих программах страны, города. Талантливейший человек. Поэтому верю, что его память должна быть увековечена, конечно», - сказал Герасимов.

По его словам, одним из возможных мест, где похоронят Андреева, может стать Новодевичье кладбище.

Андрееву были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».