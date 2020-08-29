РИАМО - 29 авг. В Сети появился мини-фильм, посвященный гастрономическому фестивалю «Сыр. Пир. Мир», который проходит в Истре, ролик опубликован на канале губернатора Московской области Андрея Воробьева на YouTube.

В фильме показана работа фестиваля и продукция, которую можно там попробовать. Фермеры-участники фестиваля из разных регионов России отметили, что мероприятие является отличной возможностью, чтобы поднять продажи, которые снизились из-за пандемии.

«Мы фестиваль изначально затевали, чтобы фермеров поддержать, они здесь могут продавать, продвигать свою продукцию, знакомиться, общаться. <…> Естественно, обеспечивать им спрос. Это самое дорогое, что может быть в экономике», — сказал губернатор.

Кроме того, фермеры Подмосковья рассказали о своих успехах и планах развития.

«Хочу поблагодарить вас за участие, очень важно, чтобы, особенно на удаленных территориях Московской области, фермерство развивалось, причем такое, качественное – я про продукцию говорю», — отметил Воробьев.

Он добавил, что задача властей региона – реализовывать разные формы поддержки. Это могут быть гранты, субсидии или внимание к работе фермеров.

«Я надеюсь, что мы каждый год будем встречаться на этой площадке», — подчеркнул Воробьев.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» который проходит в деревне Дубровское в городском округе Истра, продлится до 30 августа. В нем принимают участие более 300 фемеров. Вход на фестиваль свободный.

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, фестиваль для фермеров – хорошая площадка сбыта продукции. В рамках мероприятия у фермеров есть возможности для обмена опытом, общения с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия.