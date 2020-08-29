РИАМО - 29 авг. Боец смешанных единоборств, член муниципального совета депутатов Красногорска Джефф Монсон рассказал, что мечтает открыть приют для сирот, создать спортивный детский дом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Джефф Монсон в беседе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым предположил, что может стать депутатом Госдумы или занять другую должность, чтобы работать на благо людей.

«Да, я хочу расширяться. Будь то какая-то возможность работать депутатом Госдумы, или же это будет простая административная должность. Я бы очень этого хотел», — сказал Монсон.

Он отметил, что в дальнейшей работе планирует выйти за пределы Московской области.

«Мы добились отличных успехов в Красногорске. Но нужно сделать еще больше. Я хочу работать в больших масштабах, с еще большим количеством людей. Не только из этого города», — добавил депутат.

Монсон также на сегодняшний день руководит спортивными школами в Красногорске и Уфе.