РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска выиграл у московского «Динамо» со счетом 2:3 и стал победителем Кубка мэра Москвы, сообщается в группе ХК в соцсети «ВКонтакте».

Хоккейный клуб «Витязь» под руководством Михаила Кравеца с 27 августа начал проводить матчи со столичными клубами на Кубке мэра Москвы. Сначала 27 августа выиграл у ЦСКА со счетом 2:3. Затем 28 августа победил «Спартак» со счетом 2:3.

«ХК «Витязь» на Кубке мэра Москвы 29 августа победил столичный «Динамо» со счетом 2:3. Одну шайбу забил Линус Хульстрем и две – Джастин Дэнфорт», – говорится в сообщении.

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой проводится ежегодно на протяжении последних 13 лет, давно став традиционным в серии предсезонных соревнований. Для московских клубов он является последней репетицией перед началом игрового сезона КХЛ, который стартует 2 сентября. Поэтому в борьбу за Кубок Мэра клубы вступят уже практически сформированными составами, чтобы продемонстрировать своим болельщиком готовность к схватке с сильнейшими соперниками, проверить наигранные комбинации и оценить взаимодействие игроков в пятерках.

Участники турнира – «Динамо» (Москва), «Витязь» (Подмосковье), ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва). Ранее «Динамо» на турнире проиграло «Спартаку» (1:4) и ЦСКА (3:4).