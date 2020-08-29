РИАМО - 29 авг. У стен Троицкого собора в подмосковном Клину состоялся благотворительный гала-концерт, в котором приняли участие звезды оперы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Концерт прошел по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия при поддержке правительства региона. Собранные средства пойдут на реставрацию Троицкого собора, построенного в 1836 году. Святитель Филарет в свое время сказал: «Этот храм — жемчужина России на века».

«Это единственный городской кафедральный собор в Подмосковье, который пока не восстановлен. Исторически храм является сердцем Клина. Мы верим и надеемся, что сегодняшнее событие поспособствует скорейшему восстановлению Троицкого собора», - сказала советник губернатора Подмосковья по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева.

Зрители услышали уникальные произведения духовной музыки великих русских композиторов - Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Анатолия Андреева, Сергея Рахманинова. Их исполнили звезды оперного искусства – Лариса Костюк, Максим Перебейнос, Дмитрий Хромов, Анна Пегова и хор Московского музыкального театра «Геликон-опера» под управлением главного хормейстера и дирижера концерта Евгения Ильина.

«Я благодарен артистам «Геликон-оперы» за прекрасный концерт. Я пенсионер, и после таких выступлений хочется жить да жить! Дай бог, чтобы подобные мероприятия проходили и в будущем», - рассказал житель Клина Лев Зубачев.

«Русская опера у стен монастыря» - это уникальный проект в России. Его уже пятый год реализует правительство Подмосковья совместно с Московской епархией.

Благотворительные концерты направлены на поддержку историко-культурного наследия и особо значимых православных святынь Подмосковья. В них принимали участие знаменитые музыканты и лучшие театры страны. Концерты уже прошли у древних стен монастырей и храмов в Коломне, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Можайске и Клину.