РИАМО - 29 авг. Актер, театральный режиссер Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.
«Умер Андреев», — написал Заславский в Facebook.
Как уточняется на сайте театра имени Ермоловой, дату, время и место прощания объявят дополнительно.
Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского.
В 1985-1988 годах был главным режиссером Малого театра.
В 1970-1985 годах был главным режиссером театра имени Ермоловой, в 1990-2012 годах – художественным руководителем театра. С 2012 года он был президентом Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Андреев преподавал в ГИТИС, был заведующим кафедрой актерского мастерства.
Ему были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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