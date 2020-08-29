РИАМО - 29 авг. Актер, театральный режиссер Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

«Умер Андреев», — написал Заславский в Facebook.

Как уточняется на сайте театра имени Ермоловой, дату, время и место прощания объявят дополнительно.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского.

В 1985-1988 годах был главным режиссером Малого театра.

В 1970-1985 годах был главным режиссером театра имени Ермоловой, в 1990-2012 годах – художественным руководителем театра. С 2012 года он был президентом Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Андреев преподавал в ГИТИС, был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Ему были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».