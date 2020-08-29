РИАМО - 29 авг. Футбольные клубы «Спартак» и «Арсенал» объявили свои составы на игру в рамках шестого тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

«Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон», - говорится в сообщении.

В стартовом составе тульской команды выйдут: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Эванс Кангва, Кингз Кангва, Громыко, Костадинов.

Встреча между столичным и тульским клубами пройдет в Москве. Начало в 18:00.