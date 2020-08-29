РИАМО - 29 авг. Пятого сентября на кинопаркинге в столице в честь Дня города проведут показ киноленты «Москва слезам не верит», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вместе с «Москино» и «Мосфильмом» мы организуем показ уже в следующую субботу, 5 сентября. Регистрация откроется 30 августа в 00:00. Успейте зарегистрироваться на сайте и приезжайте со своими половинками, друзьями и близкими смотреть кино многих поколений», - говорится в сообщении.

Фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова представили зрителям в 1979 году. Он рассказывает о приключениях трех подруг-провинциалок, которые приехали покорять столицу в 1950-х годах.

Бесплатный автокинотеатр расположен возле станции метро «Филатов луг» в новой Москве. Смотреть кино можно только из легковой машины: на парковке большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу авто на специальную FM-волну.