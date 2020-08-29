РИАМО - 29 авг. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени дизайнеру Артемию Лебедеву и гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, сообщает Газета.ru.

«Лебедев награжден за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет», - говорится в сообщении.

Касперской присвоили орден за аналогичные заслуги.

Всего в списке награжденных орденами и званиями несколько десятков человек, которые трудятся в сферах бизнеса, политики, образования и культуры.

Лебедев основал свою студию дизайна в 1995 году. На сегодняшний день там трудятся 70 дизайнеров, в портфолио студии более 4,3 тысячи проектов.

Касперская основала компанию InfoWatch в 2007 году. Также она является соучредителем компании «Лаборатория Касперского». InfoWatch разрабатывает инновационные решения в области защиты корпораций от внутренних и внешних угроз.