РИАМО - 29 авг. В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе открылся клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда», в его рамках для гостей начали работать несколько аттракционов, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В состав включены шесть зон активности игрового типа для всех возрастов, в том числе: метательный тир; аттракцион «Дезинфектор» с имитацией обеззараживания автомобиля; аттракцион «Тропа РХБ разведчика» с реальными приборами химической разведки и нетоксичным имитатором отравляющих веществ», – говорится в сообщении.

Еще для гостей подготовили интерактивный огнеметный тир с полной экипировкой.

Реальные приборы химического анализа войскового и гражданского назначения представлены в познавательной зоне. Кроме того, здесь можно увидеть, как химия применяется в быту.

Особое место в клубе болельщиков конкурса «Безопасная среда» занимает мультимедийная игровая зона. Есть еще три познавательные и выставочные зоны, рассказывающие о деятельности войск РХБ защиты.

«Значительное внимание уделено рассказу о мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на международном уровне – в Италии и Сербии, что отражается, в том числе, в видеоряде, демонстрируемом на экране», – добавляется в материале.

Гости смогут увидеть специальные защитные костюмы, а при желании можно их примерить и почувствовать себя в роли химика-разведчика.

Еще две выставочные зоны рассказывают посетителям об огнеметном вооружении и новой машине РХБ-разведки.

Международный этап конкурса «Безопасная среда» среди специалистов РХБ разведки проходит в рамках Армейских международных игр в учебном центре «Песочное» Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Ярославской область).