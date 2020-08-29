РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Лаборатория физики плазмы появилась в лицее №5 Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель генерального директора АО «Русская кабельная компания» Максим Круглов.

В субботу в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Новая школа» и «Локомотивы роста» в лицее №5 прошла встреча выпускников инженерного класса, членов родительского комитета с руководителями научно-промышленных предприятий округа. На ней обсудили предложения по внедрению образовательных программ и целевого трудоустройства школьников на предприятия Подольска.

«Лаборатория физики плазмы открылась в лицее №5 Подольска. Школьники продемонстрировали работу лабораторного стенда по изучению физических свойств веществ в плазменном состоянии. Данное состояние вещества достигается посредством газового разряда. Сложность полного описания газовых разрядов из базовых физических принципов делает низкотемпературную плазму интересным объектом фундаментальных физических исследований, как теоретических, так и практических», – сказал Круглов.

Он рассказал о действующей практике привлечения талантливых студентов профильных вузов, применяемой на возглавляемом им предприятии и других компаниях. Кроме того, обозначил основные моменты, которые надо решать на уровне региона для того, чтобы Подольск стал наукоградом.

«Подольск – это уникальнейший интеллектуальный центр региона, здесь сосредоточены ведущие научные и промышленные предприятия, мы видим, как на наших глазах, в том числе и с непосредственной поддержкой активных членов Союза промышленников и предпринимателей округа, происходит трансфер технологий. Из вчерашних научных наработок в закрытых лабораториях мы получаем готовые изделия и отлаженные технологии, которые экспортируем из региона для нужд отраслей народного хозяйства и международных проектов, создаем новые высокооплачиваемые рабочие места в городе», – добавил Круглов.

Ведущий специалист НИИ НПО «Луч» Никита Подситкин рассказал о механизме работы со студентами и практикантами в ГК «Росатом» и предложил применить успешные практики.

«Необходимо растить будущих ученых и специалистов с детского сада, отслеживать и поддерживать талантливых ребят на всех этапах их взросления, помогать с выбором вуза. С другой стороны, помогать современным наукоемким предприятиям привлекать на работу целевых студентов», – подчеркнул технический директор ООО «Трансформер» Алексей Стулов.