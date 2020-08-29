РИАМО - 29 авг. Глава государства Владимир Путин присвоил орден Александра Невского солисту российской группы «Любэ» Николаю Расторгуеву, сообщает Газета.ru.

«Награда вручена за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», - говорится в сообщении.

Народный артист России Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в подмосковном Быкове. Начал творческую в 1978 году. Солистом группы «Любэ» стал в 1989 году.

Кроме того, Расторгуев снимался в нескольких фильмах и участвовал в записи саундтреков к кино и сериалам.