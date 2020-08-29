РИАМО - 29 авг. На Калужском шоссе в новой Москве произошла дорожная авария, пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

«По предварительным данным, на Калужском шоссе произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Один человек тяжело пострадал», - говорится в сообщении.

На машине скорой помощи пострадавшего доставили на вертолетную площадку Вороново, а затем передали авиамедицинской бригаде.

Экипажем МАЦ пострадавший в аварии был эвакуирован в столичную больницу. В полете его сопровождали медики. Врачи поддерживали и контролировали состояние пострадавшего.

Мотоциклист погиб в ДТП в новой Москве>>