РИАМО - 29 авг. Главное здание и открытые площадки боевой техники столичного Музея Победы будут открыты для бесплатного посещения 30 августа для многодетных семей, школьников и студентов, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Москвичи и гости столицы смогут побывать на новой выставке «Броня крепка, и танки наши быстры», в диорамном комплексе, экспозиции «Подвиг Армии». На открытой площадке гостям представят около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны. Это легендарные советские танки, самолеты и артиллерийские установки, катера и рубки подводных лодок», - говорится в сообщении.

Посетители также смогут посмотреть трофейную технику, например, коллекцию японского вооружения. Эти экспонаты были найдены в ходе поисковых экспедиций на островах Курильской гряды Шумшу и Парамушир, а затем отреставрированы. Среди экспонатов - танки фирмы Mitsubishi, плавающий танк «Ка-Ми», а также самолеты и пушки.