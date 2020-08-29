РИАМО - 29 авг. На подмосковном аэродроме Кубинка в рамках форума «Армия-2020» состоялся одновременный проход двух спортивных поршневых самолетов Як-52 пилотажной группы «Первый полет» и нового российского учебно-тренировочного самолета Як-152, говорится в сообщении пресс-службы Федерации самолетного спорта Москвы.

«Самолет Як-152 – это логическое продолжение двух линеек самолетов ОКБ имени А.С. Яковлева: учебно-тренировочных и спортивных. Як-152 обладает более высокими возможностями, чем большинство машин, предназначенных для первоначального обучения, которые сегодня присутствуют на рынке. Первый полет опытного образца состоялся в сентябре 2016 года», — говорится в сообщении.

Як-152 пилотировал летчик-испытатель «ОКБ имени А.С.Яковлева» Андрей Воропаев. За штурвалами Як-52 находились заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион России по высшему пилотажу, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира Олег Шполянский, а также мастер спорта международного класса, золотой призер чемпионата Европы в классе Advanced 2019 года, абсолютный чемпион России в классе Advanced, абсолютный чемпион Европы в классе Advanced 2017 года Дмитрий Самохвалов.

Форум «Армия-2020» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в Подмосковье.