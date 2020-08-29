РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В мотопробеге по улицам подмосковного Подольска ко Дню рождения мотоцикла приняло участие около 50 человек человек, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия и член РОД «Вольница» Александр Апель.

«Мы проехали по Южному обходу, а затем по центру города, чтобы горожане могли посмтреть, как это красиво. Таким образом напомнили, что сегодня День рождения мотоцикла. Дата серьезная - 135 лет со дня выдачи официального патента», - сказал Апель.

В мотопробеге приняли участие представители разных клубов, в том числе женского мотоклуба «Крылья» (FMC Wings).

Участники собрались в 12:00 на перекрестке улиц Северная и Бронницкая. Мотоколонна проехала по маршруту: улица Северная – Орджоникидзе – Южный обход – Кирова – Академика Доллежаля – Ленинградская – Октябрьский проспект - Кирова – Большая Зеленовская и так далее. Длина маршрута составила около 20 километров.

Работы по созданию двухколесного моторного средства передвижения велись начиная со второй половины XIX века. Первый аппарат весил около 50 килограммов и был создан на основе велосипеда с деревянной рамой. 29 августа 1885 года на изобретение выдан официальный патент.