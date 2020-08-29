РИАМО – 29 авг. Геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха Алексей Москалев рассказал, что в жизни человека есть три «переломных» возраста, когда изменяется состояние здоровья, сообщает kp.ru.

По данным Росстата, старость, когда впервые диагностируются возрастные хронические заболевания, в среднем по России наступает где-то в 60 лет. Возраст наступления старости различается в разных регионах. Москва является одним из лидеров по продолжительности здоровой жизни, в мегаполисе этот показатель составляет 65,1 года.

«С биологической точки зрения в жизни взрослого человека есть три «переломных» возраста. Первый «перелом» приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции. Следующий пик изменений — в 60 лет. К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний», — сказал Москалев.

Он добавил, что следующим «переломным» возрастом являются 75 лет, когда утрачиваются «защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в частности, головной мозг». Число хронических заболеваний вырастает до семи.

При этом Москалев отметил, что эти показатели являются усредненными. Во многом «переломные» возрасты зависят от образа жизни человека. Так, большое влияние оказывают физические нагрузки, питание, уровень стресса, экологическая обстановка.