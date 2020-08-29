РИАМО - 29 авг. Два онлайн-урока пройдут на странице Московских центральных диаметров в Instagram 31 августа, можно будет узнать интересные факты из биологии и литературы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В 11:00 на уроке биологии расскажут о человеческой генетике и иммунологии, а в 12:00 на литературе рассмотрят образ железной дороги в российских произведениях», - говорится в сообщении.

Уроки проведут учителя из Московской Романовской школы.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в столице учебный год начнется традиционно – 1 сентября. В новом учебном году в городских школах будут действовать разные меры предосторожности в целях недопущения распространения Covid-19.