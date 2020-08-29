РИАМО – 29 авг. Президент РФ Владимир Путин присвоил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Газета.ru.

«Ректор награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении.

Соответствующий указ опубликовали в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Торкунов занимает должность ректора МГИМО с 1992 года. Он переизбирался на эту должность в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах. В 2003 году Торкунов был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в мае 2008 года был избран академиком РАН. С 2017 года Торкунов является председателем Общественной палаты Московской области.