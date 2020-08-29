РИАМО – 29 авг. Певец и композитор Юрий Лоза считает, что на микрофоны в заведениях с караоке можно надевать ветрозащиту, чтобы предотвратить распространение вирусов, в том числе Covid-19, Лоза отметил, что опасность распространения инфекции заключается как раз в том, что все посетители используют один микрофон, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил до конца года запретить в развлекательных заведениях караоке из-за высокой опасности распространения коронавируса.

«Я как профессионал могу вам сказать, что микрофон не любит этого всего (дезинфекции — ред.). Однако есть такое понятие — ветрозащита. Она одевается на микрофон в случаях, когда есть сильный ветер», — сказал Лоза.

Он отметил, что можно использовать микрофоны со специальными насадками, которые будут менять для каждого нового клиента, а после использования – выбрасывать.

«Микрофон действительно может собирать на себе вредные бактерии. Поэтому на него нужно надевать ветрозащиту. Маска плюс ветрозащита — и хоть запойся», — заключил певец.

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- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.