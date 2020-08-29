РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил содержание территории деревни в Краскове и выделил ряд замечаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В субботу Ружицкий совершил традиционный субботний объезд территории. Вместе со своими заместителями он проверил содержание территории деревни Мотяково в Краскове.

«Есть целый ряд замечаний по ремонту дорог, состоянию автобусных павильонов, благоустройству дворов, содержанию контейнерных площадок и вывозу ТКО», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что жители просили обратить особое внимание на транспортное сообщение и уличную торговлю.

Все замечания зафиксированы и будут устранены в кратчайшие сроки.

«Благодарю люберчан за активное участие в жизни округа!» - заключил глава Люберец.