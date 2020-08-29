РИАМО - 29 авг. Стали известны победители Международного открытого конкурса на дизайн станций «Проспект Маршала Жукова» и «Кленовый бульвар 2» Большой кольцевой линии столичной подземки, это архбюро Асадова и бюро Захи Хадид, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В номинации «Проспект Маршала Жукова» победил проект архбюро Асадова. В основе образа - орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами», - написал Собянин в Instagram.

Он добавил, что бюро Захи Хадид стало победителем в номинации «Кленовый бульвар 2». Станция будет элегантной и легкой, важным элементом в оформлении станет свет.

Станция «Проспект Маршала Жукова» соединит Большое кольцо и Рублево-Архангельскую линию. Станция «Кленовый бульвар 2» соединит Большую кольцевую и Бирюлевскую линии.