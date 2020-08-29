РИАМО - 29 авг. На базе Центра организации дорожного движения столицы могут создать систему мониторинга вредных выбросов и уровня шума, в таком случае мобильный мониторинг дорог будет получат пробы воздуха на конкретном участке, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Организовать постоянный сбор информации о вредных выбросах и уровне шума на улицах Москвы предложили сами жители. Для мегаполиса это очень актуальная проблема. На шум регулярно поступает большое количество жалоб», - говорится в сообщении.

Благодаря мобильному мониторингу можно будет получить пробы воздуха на конкретном участке. Такая же практика есть в Париже и Лондоне. В столице Франции сейчас также начали тестирование камер фотовидеофиксации с датчиками, которые определяют, превысил ли уровень шума от проехавшего транспорта допустимое значение. Если превысил, то владелец транспорта получает штраф.

Подобные системы актуальны в центре города и жилых зонах.