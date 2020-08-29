РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 авг. В субботу в Щелковском историко-краеведческом музее открылся выставочный проект «Ткани ХБК», на котором представлено более 170 образцов тканей с уникальным текстильным рисунком, выпускавшихся на Щелковском хлопчатобумажном комбинате, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Проект посвящен художественной мастерской Щелковского хлопчатобумажного комбината имени М.И. Калинина и 95-летию города.

«Хлопчатобымажный комбинат, который после перестройки назывался «Славия текстиль», являлся градообразующим предприятием и одним из самых крупных в Подмосковье, а возможно и в СССР. На выставке представлено более 170 образцов текстильного рисунка и тканей, всего в коллекции музея их около 400. Все экспонаты оригинальные», - сказала директор Щелковского историко-краеведческого музея Наталья Богданова.

История комбината начинается с 1833 года, когда прусский подданный Людвиг Рабенек, выкупив участок земли на правом берегу реки Клязьмы, организовал здесь свою мануфактуру. После национализации в 1917 году предприятие работало как красильная мастерская, окрашивая пряжу. В 1945 году открывается художественная мастерская. С тех пор до самого закрытия на предприятии создаются знаменитые на все Подмосковье ткани с красивым рисунком, которые и представлены на выставке.