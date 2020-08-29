РИАМО – 29 авг. В столице внедряют умную систему работы светофоров на перекрестках, таких «умных» перекрестков в городе в текущем году будет 500, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Система «умных» перекрестков создает более комфортные условия для пешеходов и наземного транспорта.

«Умная система в работе светофоров позволяет создать оптимальные и комфортные условия для всех участников дорожного движения. Пешеходы меньше времени ждут на переходах – время ожидания сокращается в среднем на 16-20%», – говорится в сообщении.

Это положительно сказывается и для автомобилистов: когда нет общественного транспорта, то машины просто так не стоят на перекрестке и не ждут зеленого света светофора.

Транспорт проезжает такие перекрестки на 20-26% быстрее.