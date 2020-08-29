РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 авг. В отделении «Южный» Домодедовской стоматологической поликлиники провели монтаж нового оборудования – ортопантомографа, сообщается на странице поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

«В отделении «Южный» Домодедовской городской стоматологической поликлиники проведен монтаж нового оборудования – ортопантомографа Gendex. Этот аппарат выведет диагностику стоматологических заболеваний на более высокий уровень и приумножит возможности докторов при проведении лечения», – говорится в сообщении.

Ортопантомограф – это стоматологический рентгеновский аппарат для панорамной съемки всей челюстной зоны и челюстных суставов.

Пациентов на новом оборудовании начнут обследовать этой осенью.