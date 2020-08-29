РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 авг. Тротуар у школы №25 отремонтировали в подмосковных Люберцах, сообщил заместитель главы администрации округа Родион Грошевик.

В рамках подготовки к новому учебному году по поручению главы городского округа Владимира Ружицкого провели работы по благоустройству тротуара.

«Проведены работы по устройству пешеходного тротуара в районе школы №25 по улице Воинов-Интернационалистов», - написал Грошевик в своем Instagram-аккаунте.