РИАМО - 29 авг. В августе средняя ставка по ипотеке в России уменьшилась на 0,22 процентного пункта и обновила исторический минимум, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ставка составила 7,28%, обновив исторический минимум. <…> Тенденция на снижение ставки объясняется новой льготной программой на покупку жилья в новостройках под 6,5%. По этой программе выдали третью часть всех кредитов», - говорится в сообщении.

В июле Центробанк уменьшил ключевую ставку до 4,25%. Эксперты высказывали мнение, что в долгосрочной перспективе данное решение будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в РФ.

Ключевую ставку в стране ввели в 2013 году. Ее используют для регулирования ликвидности банков. Она входит в систему денежно-кредитной политики РФ.