РИАМО - 29 авг. Первого сентября погода в Московском регионе будет комфортной для проведения линеек в школах, в утренние часы температура воздуха приблизится к 20-градусным значениям, сообщила в субботу РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 1 сентября в Москве и области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Погоду будет определять теплая часть антициклона.

«Ночь (на 1 сентября - ред.) будет довольно теплой: плюс 17 - плюс 19 градусов. А это значит, и утро будет теплое, когда дети пойдут в школу», - сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что дневная температура в городе составит плюс 21 - плюс 23 градуса, по области — плюс 20 - плюс 25. Столбики термометров поднимутся на несколько градусов выше климатической нормы.

«Погода довольно комфортная для проведения праздника. А вот уже 2-го числа облаков будет поменьше. Ночи будут более холодными, а дневная температура практически на том же уровне. В Москве — где-то плюс 20 - плюс 22 градуса», - отметила Позднякова.

Синоптик также уточнила, что смена погодных условий и приближение температуры к климатической норме ожидаются во вторую пятидневку сентября.

В Москве 1 сентября не будет общих линеек в школах, но образовательные организации смогут провести локальные праздники для первоклассников. В Подмосковье линейки в школах пройдут только для 1 и 11 классов.