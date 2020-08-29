РИАМО - 29 авг. Стрельба произошла на улице Буракова в Москве, в результате инцидента мужичина получил огнестрельное ранение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по адресу: улица Буракова у дома 21 с огнестрельным ранением левого плеча обнаружен мужчина 1994 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение, во дворе того же дома задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в ОМВД безработный мужчина 1989 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что между мужчинами 28 августа произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой безработный москвич из зарегистрированного в установленном порядке травматического пистолета произвел несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем в сторону одного из нападавших.

Представитель пресс-службы добавил, что по данному факту начата проверка.