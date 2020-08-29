РИАМО – 29 авг. В Подмосковье и столице на последние дни августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15 метров в секунду объявлено в Москве с 09:00 30 августа до 06:00 31 августа. В Подмосковье до 12:00 30 августа действует «желтый» уровень из-за грозы, из-за порывов ветра предупреждение объявлено с 03:00 30 августа до 00:00 31 августа, из-за дождя – с 06:00 до 15:00 30 августа.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей. Кроме того, на территории Воронежской области объявили следующий, «оранжевый», уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В субботу в Московском регионе установилась облачная с прояснениями погода, осадков преимущественно не ожидается, максимальная температура составит 20-22 градуса. 30 августа будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, утром прогремит гроза. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 11-13 градусов, днем – плюс 23-25 градусов.

В последний день августа в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет дождь, прогнозируется гроза. Днем будет без осадков, но порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем – 28-30 градусов.