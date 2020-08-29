РИАМО - 29 авг. Боец смешанных единоборств (ММА) из России Александр Волков поделился мнением о виде спорта, в котором выступает, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что удивляется тому, что в мире боев люди зарабатывают деньги, нанося друг другу серьезные повреждения.

«Хоть я и рад быть частью всего этого, но не стоит забывать, что это в первую очередь спорт. Для меня это работа над собой, преодоление себя и совершенствование своих навыков», — сказал Волков.