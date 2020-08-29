РИАМО - 29 авг. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина отметила, что фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который проводится под Истрой, может расширить географию и проходить в других регионах РФ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Речь об этом шла на конференции «Туризм как экономика впечатлений», организованной в рамках деловой программы фестиваля. На ней обсуждались актуальные вопросы развития внутреннего туризма вместе с экспертами отрасли.

«Здесь встретились фермеры, они обмениваются мнениями, представляют много интересных проектов. На деловой программе мы обсуждаем очень важные вопросы. Может быть, в дальнейшем будем с фестивалем путешествовать по России», – сказала Галкина, выступившая организатором и модератором конференции.

Она подчеркнула, что у фестиваля «Сыр. Пир. Мир» должна быть финансовая и экономическая программа.

«Хочется, чтобы в нем участвовали большие корпорации», - добавила Галкина.

По словам президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова, тенденции развития внутреннего туризма таковы, что люди уже хотят платить не за товары, а за впечатления.

«Туризм - это необязательно развитие какого-то памятника природы или истории, хотя это, конечно, плюс. Люди не покупают исторический памятник или достопримечательности, они покупают туристический продукт, где все это может присутствовать», - пояснил Шаронов.

Депутат Госдумы и посол доброй воли Всемирной туристской организации Вячеслав Фетисов отметил, что Подмосковье сделало большой шаг вперед в развитии туризма. В регионе появилось много интересных мест, проводятся крупные фестивали, как «Сыр. Пир. Мир», где представлена фермерская продукция, способная конкурировать на мировом уровне.

«Креативность людей в России зиждется на исторических традициях. Я уверен, что мы сегодня можем накормить самих себя и весь мир высококачественными, вкусными, без всякой химии продуктами. Вывести регион на самый высокий уровень», – добавил Фетисов.

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что все чаще стал путешествовать со своими четырьмя детьми по Подмосковью.

«Нас пригласили на фабрику пастилы в Коломну, мы приехали и были потрясены! Оказалось, что там интерактив, погружение, иммерсионный спектакль. Это безумно круто», - отметил певец.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что за первый день проведения гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» подмосковным сыроварам удалось продать примерно 2,8 тонны сыра. Он добавил, что в выходные дни объем продаж должен возрасти.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья также можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога»: https://travel.riamo.ru/podkasty.