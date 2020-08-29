РИАМО - 29 авг. В ходе международного военно-технического форума «Армия-2020» было заключено свыше 40 государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1,16 триллиона рублей, сообщается на сайте Минобороны России.

Форум «Армия-2020» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в Подмосковье.

«Шестой год подряд выставка продолжает бить собственные рекорды по ключевым показателям. Таких достижений около десяти. Это стабильная тенденция, которая стала традицией форума «Армия», — сказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, генерал-майор Андрей Гончаров.

Он отметил, что в форуме приняли участие представители 92 иностранных государств, которые направили свои официальные военные делегации, из которых 18 — высокого уровня. В форуме участвовали 320 представителей иностранных военных ведомств. Национальные экспозиции представили Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия.

В 186 мероприятиях (круглых столах, конференциях, брифингах и заседаниях) приняли участие более 11 тысяч представителей профессионального сообщества. Военнослужащие 17 научных рот ВС РФ представили на форуме более 60 экспонатов. В сводный реестр включили свыше 300 перспективных инновационных разработок и проектов.

Среди участников форума определены 113 лауреатов в 13 номинациях.

Кроме того, в форуме приняли участие 1457 предприятий и организаций (в том числе 17 зарубежных), которые представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Мероприятия научно-деловой программы на форуме были завершены 28 августа. В последний день работы форума, в субботу, пройдут мероприятия, рассчитанные на массовое посещение. На полигоне Алабино, озере Комсомольское для гостей форума будут показаны огневые и маневренные возможности вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Кроме того, планируются выступления авиационных пилотажных групп, коллективов авиаклубов, асов на самолетах и вертолетах. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» и на полигоне Алабино выступят вокально-инструментальные ансамбли, художественные коллективы. В субботу также пройдет концерт, посвященный торжественному закрытию мероприятия.