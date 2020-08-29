РИАМО - 29 авг. Российское правительство одобрило выделение дополнительно 34,3 миллиарда рублей на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми от трех до семи лет, деньги будут выделены из резервного фонда, сообщает aif.ru.

«Средства будут направлены регионам России и городу Байконур. Пособие смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека», - говорится в сообщении.

В месяц семьям можно оформить 50% от детского прожиточного минимума по региону.

Ранее в стране выросло количество заявлений на получение пособия. В августе число получателей данных выплат превысило 3 миллиона человек, также 800 тысяч заявлений еще рассматривают.