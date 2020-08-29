РИАМО - 29 авг. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября ученики российских школ и вузов начнут очное обучение, он подчеркнул, что необходимо будет исполнять санитарные требования, сообщает kp.ru.

«Решение принято как на правительственном, так и на региональном уровнях. Я повторю, что необходимо сделать все возможное, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что к организации процесса обучения в школах и вузах нужно подойти гибко и творчески из-за пандемии Covid-19 и из-за необходимости соблюдать правила предосторожности. Он также добавил, что все это не должно снижать качество подготовки учеников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 941 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 677.

- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.