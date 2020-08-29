РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 авг. В Домодедове на дне открытых дверей представили 23 учреждения дополнительного образования, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

День открытых дверей проходит в ТРЦ «Торговый квартал». Организатором выступила Торгово-промышленная палата округа.

«Мы только начали работать в этом направлении (дополнительного образования - ред.). Это не совсем профиль Торгово-промышленной палаты, но он необходим для развития города, для развития детей, чтобы ребята не сидели дома, чтобы они занимались интересными для них вещами. <...> Здесь сегодня 23 компании. Они по охвату, по разнонаправленности практически все сферы представляют», - сказал президент Торгово-промышленной палаты Домодедова Валентин Усов.

Он отметил, что это не первое для палаты мероприятие, но первое в сфере дополнительного образования. Усов добавил, что в будущем планируется провести еще одно подобное мероприятие.

«Когда мы проводили встречу главы округа с представителями дополнительного образования, мы договорились провести крупное мероприятие в парке «Елочки» и совместить муниципальные образовательные учреждения и частные. Мы готовимся в конце сентября - начале октября такое мероприятие провести», - сказал он.

В субботу день открытых дверей проходит с 11:00 до 15:00.