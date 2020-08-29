РИАМО - 29 авг. На Международном военно-техническом форуме «Армия – 2020» обсудили вопросы создания средств десантирования личного состава и грузов, имеющихся на вооружении, а также внедрения перспективных разработок для подразделений ВДВ «нового типа», сообщается на сайте форума.

Форум «Армия – 2020» проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в Подмосковье по 29 августа.

«Целью круглого стола является выработка единого понимания вопросов совершенствования существующих и создания новых средств десантирования. Определение приоритетных направлений развития, сознание инновационных систем десантирования личного состава и грузов», – говорится в сообщении.

Участниками круглого стола стали руководители, инженеры и конструкторы ведущих российских предприятий: ПАО «НИИ парашютостроения», АО «Технодинамика», ПАО «Полет», ПАО «Солнечногорский механический завод», ПАО «Ивановский парашютный завод», специалисты ведущих профильных вузов – всего более 50 специалистов.

Круглые столы, посвященные вопросам создания и развития инновационных разработок в интересах Воздушно-десантных войск, прошли на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».