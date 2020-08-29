В этом году почти 400 участников на фестивале. Из них 300 фермерских хозяйств, порядка 18 виноделов, пивоваров, сидроваров и производителей одуванчикового вина. Еще приехали порядка 50 предприятий и ремесленных мастерских, которые занимаются различными народными промыслами.