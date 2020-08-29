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Пелагия Тихонова
Порядка 400 фермеров представили свою продукцию на Всероссийском фестивале «Сыр. Пир. Мир», который стартовал в четверг в Истре.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Фестиваль проходит в деревне Дубровское при поддержке правительства Московской области.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Фермеры привезли 120 тонн сыра, который посетители смогут попробовать и купить.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В этом году почти 400 участников на фестивале. Из них 300 фермерских хозяйств, порядка 18 виноделов, пивоваров, сидроваров и производителей одуванчикового вина. Еще приехали порядка 50 предприятий и ремесленных мастерских, которые занимаются различными народными промыслами.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фестивале представлен обширный ассортимент сыров. Фермеры продают редкие твердые сорта сыра, полутвердые, голубые сыры с плесенью, мягкие и с белой плесенью.
Кроме того, на мероприятии можно купить мед, молоко и другие молочные продукты, мясные деликатесы, хлеб и кондитерские изделия, вино, пиво, квас.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Подмосковье
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